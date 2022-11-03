PAGELLE VIOLA: BARAK SONTUOSO, A IKONÈ MANCA SOLO IL GOL. CABRAL C'È, TERRACCIANO PARA

La Fiorentina vince sul campo dell'Hearts in Conference League, le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6,5 Dopo la grande partita contro lo Spezia gioca un tempo e mezzo da spettatore, nel primo tempo viene impegnato per qualche apertura di piede e nulla di più. Nel secondo tempo fa una grandissima parata su un calcio piazzato del Riga

Venuti 6 Gioca la sua onesta gara, vincendo diversi duelli in fase difensiva, in attacco non punge mai quanto vorrebbe

Quarta 6 Poco lavoro per l'argentino, nel secondo tempo in leggero calo rispetto al primo ma tutto nell'ordinaria amministrazione. Sempre grandi qualità quando ha la palla tra i piedi

Igor 6 Più tonico rispetto alle ultime partite, anche per lui, come per il suo compagno di reparto, poco lavoro

Terzic 6,5 Vivace e spigliato cerca di creare spesso pericoli con scambi e triangolazioni interessanti

Mandragora 6 Un buon primo tempo dove è il metronomo della manovra viola. Esce dopo i primi 45 minuti

Bonaventura 6 Non è facile creare gioco nel primo tempo dove il Rifa difende con tutti gli effettivi, nonostante questo dai suoi piedi escono sempre palloni di grandi qualità

Barak 7 Torna titolare e si fa notare con un gol ed un grandissimo assist di tacco per il gol di Cabral. Gioca sulla trequarti e probabilmente è il ruolo su cui sta lavorando tanto con Italiano

Saponara 7 Un grandissimo gol, uno dei più belli di quest'anno. La sua gara è praticamente perfetta con tocchi sempre nel modo giusto al giro giusto.

Ikonè 6,5 Nel primo tempo è molto intraprendente, sfiora il gol in diverse occasioni. Sembra più libero e leggere di testa, nell'uno contro uno è una spina nel fianco costante per l'avversario

Cabral 7 La difesa del Riga è numerosa, farsi spazio non è facile, ha una grande occasione grazie ad un meraviglioso tacco di Barak e il brasiliano non sbaglia. Sono 3 gol nelle ultime 4 partite

Bianco 6,5 Grande vivacità e voglia di spaccare il mondo, tecnicamente è un giocatore educato che può ritagliarsi il suo spazio

Zurkowski 6,5 Si va a piazzare sulla trequarti, le sue giocate non sono mai banali, quando parte difficilmente viene fermato dai giocatori dell'Hearts

Distefano 6,5 I palloni che tocca sono sempre molto precisi, è veloce nelle giocate

Jovic 5,5 Ha una sola occasione per segnare, si invola in velocità ma perde il tempo giusto per concludere

LA FURIA DI IBRAHIMOVIC CONTRO ALCIATO

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