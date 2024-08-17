PAGELLE FIORENTINA: PERLA DI BIRAGHI, QUARTA SBAGLIA, KEAN INESISTENTE, BRAVO COMUZZO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo a Parma per la prima di campionato

Terracciano 6,5 Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, nel primo tempo è decisivo in più di un'occasione. Inoperoso nel secondo tempo

Quarta 5 Il gol subito ha purtroppo la sua firma, sbaglia la scelta di tempo e si va rubare la palla anche se era in anticipo. Buone alcune giocate in fase offensiva come l'assist nel primo tempo di testa a liberare Kouamè in area ma pesa l'errore sul gol subito

Pongracic 5 Non è sempre perfetto ma è spesso efficace fino a quando non perde la testa e prende il rosso, il suo grande errore è il secondo giallo che non ha senso. Il giocatore sta andando verso il fallo laterale, devi solo accompagnarlo, legge male la situazione

Comuzzo 6,5 Buon esordio del ragazzo classe 2005 che arriva dal settore giovanile viola, attento e sul pezzo in ogni circostanza. Coraggio ragazzo

Dodò 5,5 Alterna buone cose ad errori che non sono da lui, nel primo tempo è più preciso, nel secondo commette qualche errore di troppo ma è una spina nel fianco quando ha spazio e possibilità. All'ultimo minuto fa tutto bene ma sbaglia nell'ultimo controllo, sarebbe potuto essere il gol del clamoroso vantaggio

Amrabat 5,5 Si prova a riprendere la sua Fiorentina, lo fa a modo suo, con palloni semplici ma spesso efficaci, combattendo su ogni pallone, rispetto al passato è migliorato tecnicamente e nel servizio. Sbaglia qualche palloni di troppo nel primo tempo

Mandragora 6 Rispetto al compagno di reparto cerca di impostare di più quando è in possesso, non trova molti sbocchi. Bene nelle conclusioni

Biraghi 6,5 Meraviglioso il gol su punizione che beffa il portiere parmigiano, il gol del pareggio è una sua perla. Gioca esterno largo per 70 minuti, poi fa il braccetto. Gioca la sua onesta partita, soffrendo anche in fase difensiva

Colpani 5 Sbaglia diverse conclusioni. Ha sui piedi, nel primo tempo, il gol del vantaggio con portiere quasi battuto ma sciupa malamente, si spegne con il passare dei minuti

Kouamè 5 Il problema è sempre il solito, non è decisivo in fase realizzativa. Può segnare il gol dell'1-1 dopo una grande imbeccata di Quarta ma perde il tempo e non tira nemmeno in porta, servendo Kean. Poco e male

Kean 5 Si vede poco, quasi mai. E quando si vede, sbaglia. Spesso si fa trovare anche in fuorigioco, come giocare senza attaccante. Può e deve fare meglio

Ikonè 6 Ha il merito di andare sul pallone che poi fa sbagliare il portiere del Parma. Da quell'errore, nasce la punizione del gol della Fiorentina

Parisi 6 Bene in fase offensiva, preciso, spigliato. Addormentato in fase difensiva dove si fa superare troppo facilmente da Cyrpien che per poco non fa il 2-1

NICO GONZALEZ E I SEGNALI CONTINUI...

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