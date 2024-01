PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ SBAGLIA, NZOLA SCIUPA, RANIERI E FARAONI I MIGLIORI

Terracciano 5,5 Posizione da rivedere sul gol di Lautaro. Per il resto non compie parate degne di nota

Faraoni 6,5 Gioca la prima da titolare mettendo in panchina Kayode e gioca una grande partita, salva su Carlos Augusto in maniera incredibile a pochi passi dalla linea di porta. Pericoloso anche quando si porta in avanti

Quarta 6 Sbaglia un passaggio nel primo tempo che per poco non mette Lautaro in porta, per il resto gioca una partita attenta

Ranieri 6,5 Grande la partita del numero 99 viola che sceglie sempre il tempo giusto, anticipa e interviene sempre per togliere tempo, spazio e pallone all’avversario

Parisi 5 Se qualcuno si chiede perchè non gioca titolare la risposta è ormai nota e sotto gli occhi di tutti: fa un errore grave a partita. Oggi ne ha fatti diversi, si perde Lautaro sul gol e perde alcuni palloni che potevano essere pericolosi

Arthur 5,5 Esce dopo 45 minuti per problemi fisici, il suo primo tempo è alla ricerca costante di un varco o di una giocata per liberare un compagno. Non è facile

Duncan 6,5 Gioca una gara piena di recuperi e facendo spesso scudo alle offensive dell’Inter, propositivo anche palla al piede quando chiede e ottiene spesso la palla per impostare e far girare la palla

Bonaventura 6 Nel primo tempo grida vendetta il tiro in piena area dove tira centrale, nel secondo tempo gira tra le linee mettendo in difficoltà la difesa nerazzurra, non sempre lucido perchè spende tanto

Ikonè 5,5 Cerca di rendersi pericoloso con alcune incursioni mettendo anche diversi palloni interessanti nel mezzo ma non basta

Beltran 5,5 Tanto impegno, tanta corsa e dunque qualche tocco non perfetto glielo si perdona. Il problema è che non si rende mai pericoloso, a volte fa un tocco di troppo e viene risucchiato

Nzola 5,5 Troppo grandi e pesanti i gol che si mangia, uno è clamoroso in cui fa bene a tirare ma poteva anche servire Bonaventura meglio posizionato. Mezzo voto in più per il fatto che grazie a lui la Fiorentina si procura il rigore. Prende la maggior parte dei palloni che gli tirano ma sbaglia sempre sul più bello

Maxime Lopez 6 Entra all’inizio del secondo tempo e svolge con ordine il suo compito

Nico Gonzalez 4,5 Torna a giocare dopo oltre un mese e sbaglia un rigore che sarebbe valso oro. Per il resto si vede poco

MANCA UN RIGORE ALLA FIORENTINA