PAGELLE FIORENTINA: MALE QUARTA E MILENKOVIC. BELOTTI LOTTA MA SI MANGIA DUE GOL

Terracciano 6,5 Mezzo voto in meno perchè in occasione del gol di Leao va giù troppo facilmente abboccando alla finta prevedibile di Leao. Detto questo, nel primo tempo è assolutamente decisivo con diverse parate efficaci

Dodò 6 Torna in campo da titolare dopo il grave infortunio di Udine, non è sempre brillantissimo ma è assolutamente normale. In fase offensiva è una buona freccia mentre in fase difensiva ha il compito di tenere Leao e nel primo tempo spesso se lo perde. Ma nel complesso la sua è una buona prova

Milenkovic 4,5 Sfortunato nel primo gol del Milan quando scivola e dunque spalanca le porte del gol a Loftus, la sua gara è difficile, va a prendere alti i giocatori di attacco del Milan e gioca letteralmente a tutto campo. Perde spesso le distanze e le marcature

Quarta 4,5 Si perde completamente Leao sul secondo gol, gli concede il lato forte e sbaglia completamente la lettura. Gioca male ma anche per lui vale il discorso di Milenkovic, contro i campioni del Milan non è facile difendere. Anche palla al piede non è il solito in fase di costruzione

Biraghi 5,5 Nel primo tempo va a vuoto in un paio di occasioni, in una di queste prende l’ammonizione, nel secondo cerca di tenere meglio la posizione senza grandi sussulti

Mandragora 5,5 Un grande passo indietro rispetto alle ultime partite dove era stato presente nel gioco e nella manovra, spesso si nasconde e si vede poco. Troppo molle quando ha l’occasione per il 2-2 e tira troppo debolmente

Duncan 7 Segna un gol bello e non banale, sbaglia alcuni palloni ma nella sua gara fatta di grande generosità è da mettere in conto

Ikonè 6 Mezzo voto in più perchè nel primo tempo dà una grande palla a Belotti che è da solo davanti al portiere, il resto della sua partita è un vorrei ma non posso perchè non riesce mai a trovare la giusta giocata e liberare il suo tiro

Kouamè 5 Primo tempo confusionario, nel secondo tempo ha sui piedi due grandi possibilità nel pieno dell’area di rigore ma la prima volta sceglie incredibilmente di non tirare, la seconda tira ma lo fa male

Beltran 6 Il gol della Fiorentina nasce da un suo assist molto intelligente e preciso. Per il resto si vede molto poco e sbaglia anche diversi passaggi

Belotti 6 Difficile giudicare la sua prestazione. Se la guardi da un punto di vista di un centravanti che deve fare gol, è assolutamente insufficiente, perchè ha sui piedi e occasioni da gol e non riesce a segnare, la prima da solo contro Maignan è clamorosa. Però fa un grande lavoro per la squadra e aiuta molto la manovra con i suoi movimenti

Kayode 6 Entra e cerca di essere utile senza particolari squilli

Nico Gonzalez 6 I primi 3 palloni toccati sono un disastro, poi si rifà alla grande con un bel dribbling dove sceglie di passare anzichè tirare ma crea un grande pericolo

Barak 5.5 Pochi minuti e fa in tempo a prendere l’insufficienza, ha sui piedi una palla che doveva o tirare o servire Belotti ma sceglie di servire Ikonè marcato e lo fa anche male

IL VIDEO DELL’ARRIVO AL FRANCHI DELLA FIORENTINA, TIFOSI DA BRIVIDI