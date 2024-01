PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO BIRAGHI, BELTRAN DECISIVO, IKONÈ IMBARAZZANTE, MALE BREKALO

Terracciano 6, Sul gol subito non può nulla, bravissimo su Lucca (anche se era in sospetto fuorigioco) e sulla punizione di Samardzic

Kayode 5 Se il calcio fosse la maratona sarebbe da 7 ogni partita, ma a calcio si gioca con i piedi e lui sbaglia tutti i passaggi

Quarta 5 Sul gol dell’Udinese sbaglia completamente i tempi di intervento a centrocampo. In area di rigore non è mai messo ben dimostrando che la sua più grande lacuna è proprio la marcatura in area

Ranieri 5 Lascia tirare Lovric che lo supera in 1 contro 1 e segna. Cerca di rifarsi con qualche buon intervento ma ha il compito di dirigere la difesa ed è il compito si fa più difficile per lui.

Biraghi 3,5 In fase difensiva è sempre un gradito avversario per chi attacca sulla destra perchè viene saltato che è una meraviglia. Non li prende mai. Mai. Il secondo gol dell’Udinese è colpa sua, sbaglia passaggio, tempi, intervento, marcatura. Mezzo voto in meno per avere buttato fuori una palla dopo l’ennesima sceneggiata dell’Udinese fatta per perdere tempo

Duncan 5,5 Esce dopo 45 minuti in cui, complice l’assenza di Arthur, cerca di impostare anche l’azione. Combatte come al solito ma non è facile data la fisicità bianconera

Mandragora 5 Un centrocampista dovrebbe prendere palla, farsi trovare, dettare i tempi del passaggio. Non fa nulla di tutto questo

Bonaventura 5 Il primo tempo è inguardabile, sbaglia tanto ed è fuori dalla partita. Nel secondo tempo ci mette più voglia ma la sostanza non cambia. Sbaglia tempi e giocate, l’unica buona giocata è il palo nel finale

Ikonè 4,5 Dopo 50 minuti di robe da mani nei capelli, al minuto 50 fa la prima azione degna di nota mettendo un grande pallone in mezzo.

Brekalo 5 Rispetto a Ikonè prende molte più volte la palla ma ogni volta che ce l’ha tra i piedi è assolutamente innocuo, grida vendetta il cross sbagliato con l’area piena sul punteggio di 1-1

Beltran 7 Segna un gran bel gol dove dimostra di avere doti di stacco e precisione di testa. Nel primo tempo si fa inghiottire dalla difesa dell’Udinese che lo mangia fisicamente. Bravo a uscire fuori dall’area rendendosi utile palla al piede. Si conquista il rigore del pareggio

Faraoni 6,5 Grande impatto con la partita, perfetto il cross per il gol di Beltran

Arthur 6 Con lui in campo il centrocampo torna ad essere di colore viola, gira la palla al meglio possibile

Nzola 6,5 Con grandissima personalità e uno stadio che gli gridava contro, chiede la palla del rigore a Beltran e segna il rigore con grande precisione