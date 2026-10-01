Paganini: "La Fiorentina è la regina del mercato, Mastantuono ti alza tanto il livello del gruppo"

Il giornalista di Rai Sport ha parlato dei nuovi innesti viola

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista di RaiSport Paolo Paganini ha espresso il suo punto di vista su alcuni singoli della Fiorentina, commentando anche le complicazioni sorte durante la breve gestione Grosso, terminata con l'esonero dopo sole tre gare di campionato.

«Mastantuono è il fiore all'occhiello del mercato viola» «Mi ha davvero impressionato la clip in cui si vede Mastantuono palleggiare in spiaggia insieme a dei bambini: è la prova che, pur arrivando da un club prestigioso come il Real Madrid, è un ragazzo semplice, serio e con la determinazione giusta per far valere le proprie qualità. La Fiorentina è stata la vera regina della sessione estiva; in seguito, alcune tensioni interne allo spogliatoio hanno condizionato l'avvio di stagione, ma Mastantuono resta un punto di forza straordinario e il vero colpo del mercato di questa squadra».

«Rosa di ottimo livello, Oulaï e i giovani hanno un gran futuro» «Tra Grosso e il gruppo c'è stata una spaccatura insanabile. Paratici aveva puntato forte fin dall'inizio sull'ex tecnico del Sassuolo, corteggiato anche da Bologna e Lazio e accompagnato da enormi aspettative. Oulaï è senza dubbio un profilo di grande prospettiva, esattamente come Atta: elementi che, collocati nell'ambiente adatto, possono elevare notevolmente il valore tecnico dei viola. Una convivenza in campo tra Fagioli e Oulaï? I calciatori di talento sono sempre in grado di giocare insieme e di migliorare la manovra della squadra, non li vedo in competizione diretta. Spetterà al mister trovare la soluzione tattica ideale per farli coesistere. Anche Njie possiede un potenziale enorme ancora da espresso; il gruppo a disposizione è di altissimo profilo. Sono approdati a Firenze diversi giocatori che avrebbero potuto firmare per club impegnati nelle coppe europee, ma che hanno scelto di abbracciare il progetto della Fiorentina».