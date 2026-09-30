Padalino: "Ranieri e Dragusin si completano, sono la coppia centrale da proporre nella Fiorentina"

L'ex difensore viola ha parlato della retroguardia gigliata

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Pasquale Padalino per parlare della Fiorentina: "Dragusin è arrivato e si credeva fosse un punto di riferimento, ma non è partito bene. Ora è in crescita e sta meglio, Ranieri è l'usato sicuro mentre Pongracic non è costante nel suo rendimento. Lo deve dire Vanoli chi gioca, noi da fuori facciamo fatica."

Su Ranieri: "Lo usavo a Foggia anche da terzino, e devo dire che non è male, per me lo può fare perché sta bene e le giocate sono simili."