Ottolini (Ds Genoa): “Siamo tranquilli su Gudmundsson, la Fiorentina può ancora riscattarlo”

Il Direttore Sportivo del Genoa Marco Ottolini ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb in cui ha parlato anche della situazione di Albert Gudmundsson, queste le sue parole:

La situazione di Gudmundsson?

“Sul discorso di Albert siamo tranquilli. Nel senso che ha giocato nella Fiorentina nell’ultimo anno, i viola hanno ancora la possibilità di acquistarlo. Siamo pronti a vedere quale sia lo scenario migliore per tutti”.

A fine stagione Badelj lascia il Genoa. Una colonna dello spogliatoio e un esempio per i giovani.

“E’ difficile descrivere a parole cosa sia Milan Badelj, come calciatore e come persona. Questi tre anni vissuti assieme sono stati meravigliosi. Prima di arrivare sapevo già com’era e avevo già l’idea di dargli questa responsabilità soprattutto nel momento in cui la squadra era retrocessa e bisognava ripartire da qualcuno che avesse spessore. Milan ha dimostrato di averlo, ha saputo prendersi la squadra sulle spalle. E’ un punto di riferimento con quel suo carisma non ‘esplosivo’ ma con quella leadership di intelligenza seguita da tutti. E’ una perdita grossa nello spogliatoio ma siamo contentissimi di quello che ha fatto, forse poteva andare avanti un altro anno poi magari non se l’è sentita. Come ho detto anche nel discorso finale, stiamo creando nuovi leader e mi auguro che i più giovani che hanno avuto la fortuna di stare con Milan nello spogliatoio abbiano assorbito qualcosa da lui. Ci sono state anche tante belle parole alla fine e me le porterò anche nel mio bagaglio personale perché tutte le cose che dice Milan sono qualcosa di prezioso”.

Frendrup, giocatore che ha comunque tante richieste, ha fatto di recente delle belle dichiarazioni nei confronti del Genoa.

“E’ un po’ il prototipo del giocatore del Genoa. E’ un combattente, tosto e silenzioso. C’è sempre e si può sempre fare affidamento su di lui. E’ un condottiero silenzioso. Lo abbiamo visto anche crescere questo ragazzo e penso che da un po’ sia diventato un grande leader di questa squadra. Poi ci sono dei momenti nella carriera dei giocatori. L’anno scorso avevamo delle richieste per lui che abbiamo rimandato, le abbiamo rimandate anche a gennaio. Vedremo quello che succede ma mi fa piacere abbia detto queste belle parole”.