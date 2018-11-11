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Otto partite senza segnare, crisi tecnica di Simeone. E con Chiesa l'intesa non c'è

Simeone è a secco da ben otto gare. L’umore riflette il prolungato digiuno. Contro il Frosinone si sono visti occhi bassi, smorfie, rabbia sfogata contro i sedili della panchina, mani nei capelli. A f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 10:23
Otto partite senza segnare, crisi tecnica di Simeone. E con Chiesa l'intesa non c'è - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Simeone è a secco da ben otto gare. L’umore riflette il prolungato digiuno. Contro il Frosinone si sono visti occhi bassi, smorfie, rabbia sfogata contro i sedili della panchina, mani nei capelli. A far preoccupare, oltre alla poca serenità dell’argentino, è una intesa con Chiesa che sul campo fatica a decollare. Troppe le azioni in cui i due non si sono capiti sciupando potenziali occasioni. Troppe bracce larghe, sguardi poco convinti. Così scrive La Nazione questa mattina.

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