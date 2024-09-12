Orsato a La Gazzetta dello Sport: "Atalanta - Fiorentina è stato un tributo speciale. Rimango in Italia per insegnare"

Non potevo tornare, l'avevo promesso a mia mamma che se n'è andata poco tempo fa.

Daniele Orsato, ex fischietto italiano, ritiratosi dopo il recupero di Atalanta-Fiorentina dello scorso 2 giugno, ha rilasciato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non voglio né designare né fare il presidente, voglio insegnare. Sul mio futuro c'è poco da dire. Ho declinato la proposta della Russia e il motivo è molto semplice, voglio per prima cosa dare qualcosa all'Italia. Io ci sono". Ho vissuto momenti fantastici, non dimentico il tributo finale di Atalanta-Fiorentina. Non potevo tornare, l'avevo promesso a mia mamma che se n'è andata poco tempo fa. Era stata lei la molla per farmi continuare dopo il Mondiale in Qatar, già lì avevo l'intenzione di salutare".

https://www.labaroviola.com/burdisso-alla-fiorentina-lavoro-invisibile-ma-importante-beltran-e-un-centravanti-e-sa-fare-gol/267970/