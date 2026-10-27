Orlando tuona: "Sul gol di Jimenez, Provedel ha colpe, doveva finire tanto a poco a San Siro"
L'esterno spagnolo aveva illuso la Fiorentina domenica a San Siro
L'ex calciatore con un passato in maglia viola, Massimo Orlando, ha espresso il proprio parere sul successo dell'Inter ai danni della Fiorentina durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio.
Il commento sul match
"Nella sfida di ieri l'Inter avrebbe dovuto imporsi con uno scarto ben più ampio, pur avendo incassato la rete al primissimo affondo della Fiorentina: oltre alla splendida esecuzione di Jimenez, va evidenziata anche qualche responsabilità da parte di Provedel.
Ad ogni modo, i nerazzurri dimostrano una tenuta mentale straordinaria che impedisce loro di arrendersi, unita a un tasso tecnico e a una qualità tali da fare la differenza. Restano senza dubbio la formazione più forte del campionato".