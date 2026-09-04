Orlando: "Paratici ha costruito una squadra con giocatori interessanti. I miei dubbi sono su Grosso""

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio TMW per parlare della sfida tra Fiorentina e Torina

Ecco le parole di Massimo Orlando ai microfoni di Radio Tuttomercatoweb: "Fiorentina-Torino è una partita delicata per entrambe, sono due piazze molto arrabbiate. Il Torino lo è per diversi anni col proprio presidente, Paratici invece ha fatto la squadra, sono arrivati giocatori interessanti e ora sta a Grosso portare tutto sul campo.

Gli ha dato la possibilità di giocare con il 4-3-3 e non solo, gli hanno preso attaccanti ed esterni. Ho dei dubbi sul fatto che Grosso sia l'uomo giusto per far esprimere le potenzialità della Fiorentina".