Orlando lancia Vanoli: "Adesso c'è un allenatore che ha voglia, si vuole riprendere delle rivincite"

L'ex giocatore ha parlato di Fiorentina e di Vanoli

A Toscana TV l'ex giocatore Massimo Orlando ha parlato di Fiorentina: "Abbiamo visto già dei progressi tattici, ma soprattutto mentali perché la squadra è stata sempre in partita ed ha reagito dopo il gol molto bene. Non siamo andati sotto a livello morale anche perché il campione ti ha trascinato e da qui ripartiamo perché questa squadra può dare fastidio a tanti."

Prosegue: "Paratici ha avuto qualche colpa, ma il suo mercato è stato buonissimo. Adesso c'è un allenatore che ha voglia e che sa essere anche offensivo, ha voglia di tante rivincite ed ha ragione."