Ora nessuno vuole Badelj: doveva essere il primo ad andarsene, ma può restare fino a scadenza...
Doveva essere il primo ad andarsene, Milan Badelj, e invece alla fine potrebbe restare fino al termine del contratto. Questa la ricostruzione fatta oggi dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come,...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 17:35
Doveva essere il primo ad andarsene, Milan Badelj, e invece alla fine potrebbe restare fino al termine del contratto. Questa la ricostruzione fatta oggi dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come, dopo l'iniziale interesse di Montella, che poi ha virato decisamente su Biglia della Lazio, tutti i potenziali acquirenti per il centrocampista si siano eclissati.