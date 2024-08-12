Ora è ufficiale, Richardson è un nuovo giocatore della Fiorentina. Domani alle 14.30 la presentazione

Amir Richardson è nuovo giocatore della Fiorentina, arriva per 10 milioni di euro dal Reims. Oggi ha svolto le visite mediche

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Amir Richardson dallo Stade de Reims.

Richardson, nato a Nizza il 24 gennaio 2002, nel corso della sua giovane carriera, ha indossato, anche, la maglia del Le Havre e, nell’ultima stagione con il Reims, ha collezionato 28 presenze segnando 3 gol.

Richardson ha, inoltre, già vestito la maglia della Nazionale Maggiore marocchina in 7 occasioni, e, con la sua Nazionale, ha appena conquistato il bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi.

Il nuovo centrocampista viola verrà presentato alla stampa domani, martedì 13 agosto alle ore 14:30 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

LE PAROLE DI DE GEA ALLA PRESENTAZIONE

https://www.labaroviola.com/de-gea-non-sono-stato-fermo-mi-sono-sempre-allenato-avevo-tante-offerte-ma-volevo-la-fiorentina/263916/