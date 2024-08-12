De Gea: "Non sono stato fermo, mi sono sempre allenato. Avevo tante offerte ma volevo la Fiorentina"

David De Gea ha risposto alle domande dei giornalisti presenti dalla sala stampa del Viola Park, le sue parole

David de Gea è stato presentato ufficialmente dalla sala stampa del Viola Park, queste le parole del portiere spagnolo

"Sono molto contento di essere qui, per me è un orgoglio rappresentare Firenze. Io non volevo ritirarmi, mi sono allenato da solo perchè volevo continuare a giocare, qui c'è una squadra meravigliosa con dei tifosi ottimi, per me è stato facile scegliere la Fiorentina quando si è proposta la possibilità di venire qui, c'è una grande storia.

Ci sono stati. grandi giocatori qui alla Fiorentina, spero con la mia esperienza di portare mentalità vincente e aiutare i giovani, voglio mettere la mia firma nella storia di questo club. Voglio aiutare il club in tutto quello che posso fare, vengo qui a dare il 100%, voglio portare esperienza a tutta la squadra, mi allenerà duramente, questo è importantissimo, la serie A è uno dei campionati più difficili al mondo.

In Spagna c'è un detto, alla terza ci si riesce (riferimento alla Conference) ma l'obiettivo è vincere un trofeo, c'è anche la Coppa Italia, ma bisogna pensa partita per partita. Io non ho giocato, ma non sono stato fermo, mi sono sempre allenato, prima a Manchester e poi a Madrid, è stato duro allenarsi da soli, non sono stato fermo perchè volevo ritirarmi, volevo giocare ancora. Ho ricevuto tante offerte, ma non avevo la motivazione giusta, adesso invece per la Fiorentina ci sono

Sto molto bene, mi sono allenato tutti i giorni, l'ho fatto intensamente sempre, mi alleno bene, ho voglia di passare del tempo con i miei compagni e conoscere tutti loro. Avere una squadra di livello è importante, cosi come è importante avere un dualismo in ogni ruolo, non ho avuto ancora la fortuna di allenarmi con

La trattativa con la Fiorentina è andata bene, ho avuto tante offerte, ma volevo giocare in Italia. Ferrari e Pradè hanno facilitato il tutto, le parti avevano la stessa volontà. La trattativa è stata semplicissima, la Fiorentina è stata la miglior opzione possibile"

Voglio aiutare i profili più giovani, la gente è contenta del mio ritorno, questo è un buon segno e sono molto contento. Il portiere quando sbaglia palla al piede è un errore di tutti, magari anche i difensori o i centrocampisti che non sono ben posizionati o per come ti hanno dato la palla

Ho sempre voluto visitare Firenze ma non ho scelto la Fiorentina per la città ma per il progetto tecnico e della squadra, anche se Firenze è molto bella.

IL VIDEO DELLE VISITE MEDICHE DI RICHARDSON

https://www.labaroviola.com/video-richardson-e-a-firenze-visite-mediche-in-corso-poi-la-firma-e-lufficialita/263888/