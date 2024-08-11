Operazioni in uscita: Kouame indeciso, Sabiri verso l'Arabia Saudita, Ikone potrebbe restare in viola

La Fiorentina lavora anche sulle cessioni, se il futuro di Sabiri è certo, Kouame e Ikone sono ancora in dubbio

In attesa di una svolta nelle trattative per Gudmundsson e Nico González, la Fiorentina sta lavorando anche su diverse operazioni in uscita. Diversi giocatori sembrano ormai destinati a partire, tra cui Sabiri, che è prossimo a un ritorno in Arabia Saudita. Un altro nome ancora in bilico è quello di Kouamé: se dovesse rimanere, potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Kean, anche se la presenza di Beltrán potrebbe spingerlo a considerare un'uscita definitiva da Firenze. Anche Ikoné sta riflettendo sul suo futuro; il francese sta valutando le offerte provenienti da club arabi, ma al momento una sua permanenza in maglia viola resta un'ipotesi concreta. A riportarlo è La Nazione.

Gazzetta: "Accordo totale tra Juventus e Fiorentina, operazione da 30 milioni"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-nico-gonzalez-juventus-ce-laccordo-totale-con-la-fiorentina-da-giorni-a-30-milioni/263780/