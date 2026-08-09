Onofri: "Gudmundsson si può ritrovare con Grosso, è l'allenatore giusto per il suo calcio"

L'ex tecnico del Genoa ha parlato del giocatore islandese

L'ex tecnico del Genoa, Claudio Onofri, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per esprimersi su Albert Gudmundsson: «Nutro grande stima per lui. Ai tempi del Genoa risultava determinante, dimostrando pure un'ottima propensione al ripiegamento in fase di ripartenza difensiva, dote non comune per un rifinitore. Spetta alla dirigenza stabilire se confermargli la fiducia oppure cederlo altrove laddove non ritenesse probabile un suo ritorno ai livelli mostrati in Liguria. Nel sistema di gioco di Grosso ce lo vedo bene. Ho seguito il suo lavoro a Frosinone e mi ha trasmesso fin da subito la sensazione di un tecnico dalle idee molto chiare. Il 4-3-3 rappresenta la sua impostazione di riferimento, pur avendo impiegato anche il reparto arretrato a tre e il 4-2-3-1».

I NUOVI ARRIVI. «Mastantuono proviene dal River Plate, possiede il classico dribbling e il bagaglio tecnico sudamericano; pur non essendo un bomber puro, sa rifinire benissimo per i compagni. L'ho osservato sul campo e mi pare a tutti gli effetti un valido innesto. Ho l'impressione che la Fiorentina abbia puntato su diversi profili di prospettiva: Viery è un interessante centrale mancino che al Grêmio si è distinto anche per alcune marcature di testa. Difetta un po' di spunto sul breve, ma vanta un ottimo tempismo negli interventi a terra. Paratici sta impostando una pianificazione utile per il campionato nell'immediato, ma proiettata pure verso un percorso di crescita sul lungo periodo, dal momento che questi giovani approdano in una piazza di grande fascino ma anche complessa, dove occorre concedere loro il giusto tempo per maturare».