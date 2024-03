Oliveira: “La Fiorentina di Italiano non ha ancora fatto il salto di qualità. Manca aggressività”

L’ex Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento dei Viola dopo il pareggio contro il Torino di sabato. Ecco le sue parole:

“Il pareggio a Torino? Credevo che dopo l’espulsione la Fiorentina potesse fare un gioco più offensivo. La Fiorentina alla fine non è riuscita a portare a casa i 3 punti che erano molto importanti.

Italiano ha la squadra in mano? Penso proprio di sì perchè come si vede i giocatori seguono i suoi consigli ma secondo me manca un po’ di aggressività, pressare e riconquistare subito il pallone. Quando ricominceranno a farlo la Fiorentina migliorerà tantissimo.

Il salto di qualità in questi 3 anni di Italiano? Ancora la Fiorentina non l’ha fatto, manca poco perchè qualche volta si perdono per qualche motivo.

In che ruolo mi vedrei bene nella Fiorentina? Esterno alto di sinistra mi vedevo benissimo in questa squadra. Perchè ormai in Italia si vedono pochi giocatori che saltano l’uomo sul fondo e che fanno la differenza. Bisogna puntare l’uomo, uno contro uno.”

