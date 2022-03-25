Ok l’opzione per Bonaventura, ma ora la Fiorentina vuole rinnovargli il contratto fino al 2024

Opzione esercitata dalla Fiorentina, ma ora si lavora per il rinnovo fino al 2024

Per Bonaventura é già stato apparecchiato il nuovo accordo (la Fiorentina si é avvalsa dell’opzione sul terzo anno, ma l’idea adesso é quella di posticipare la scadenza nel 2024). Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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