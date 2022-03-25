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Ok l’opzione per Bonaventura, ma ora la Fiorentina vuole rinnovargli il contratto fino al 2024

Opzione esercitata dalla Fiorentina, ma ora si lavora per il rinnovo fino al 2024

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 09:27
Ok l’opzione per Bonaventura, ma ora la Fiorentina vuole rinnovargli il contratto fino al 2024 - Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Per Bonaventura é già stato apparecchiato il nuovo accordo (la Fiorentina si é avvalsa dell’opzione sul terzo anno, ma l’idea adesso é quella di posticipare la scadenza nel 2024). Lo scrive il Corriere Fiorentino

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