Ok l’opzione per Bonaventura, ma ora la Fiorentina vuole rinnovargli il contratto fino al 2024
Opzione esercitata dalla Fiorentina, ma ora si lavora per il rinnovo fino al 2024
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 09:27
Per Bonaventura é già stato apparecchiato il nuovo accordo (la Fiorentina si é avvalsa dell’opzione sul terzo anno, ma l’idea adesso é quella di posticipare la scadenza nel 2024). Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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