Ok Gudmundsson ma chi resta fuori nella Fiorentina? Palladino potrebbe sacrificare Beltran

Risultati alterni nello spostare Beltran sull'esterno

Il ritorno in campo di Gudmundsson è stato uno degli aspetti positivi per la Fiorentina nella partita contro il Bologna. L'islandese ha mostrato qualità eccellenti, distribuendo palloni con precisione, creando incursioni pericolose (tra cui una che poteva portare a un rigore) e dimostrando una promettente intesa con Kean.

Tuttavia, il suo reinserimento ha messo in luce alcuni problemi tattici, specialmente nell'adattare il resto dell'attacco al suo rientro. L'esperimento di spostare Beltran da sottopunta a esterno sinistro ha dato risultati alterni: dopo un buon avvio, l'argentino è sembrato fuori posizione e meno incisivo nell'uno contro uno, mostrando poca sintonia con Kean.

Questo scenario suggerisce che il ritorno di Gud potrebbe richiedere aggiustamenti tattici da parte di Palladino, con il rischio di penalizzare giocatori come Beltran, Sottil o Colpani, mettendo in discussione l'equilibrio che ha finora portato la squadra a grandi risultati. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/dodo-non-ha-accettato-lesultanza-di-italiano-per-la-vittoria-sei-stato-3-anni-con-noi-ci-vuole-rispetto/281004/