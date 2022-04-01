Ogni giorno un gruppo della Curva Fiesole attacca la Fiorentina: "ACF è passato, presente e futuro"
La Curva Fiesole continua a scagliarsi con la società dopo la scelta di cambiare lo stemma della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 12:23
Da ormai due giorni, tutti i gruppi della Curva Fiesole espongono striscioni contro la scelta della Fiorentina di cambiare lo stemma. Oggi è toccato a Pride of Florence che ha scritto: "Associazione Calcio Fiorentina Passato presente futuro" in riferimento al fatto che nel nuovo stemma non compare più la dicitura ACF. Di seguito tutti gli striscioni esposti in questi giorni
LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA
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