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Oggi l'ultimo tentativo viola per De Paul. L'agente forza per la cessione. Possibile inserimento di Benassi

Secondo quanto scrive La Nazione, oggi la Fiorentina farà l'ultimo tentativo per De Paul. Il sì del calciatore c'è già da tempo, ieri i dirigenti viola hanno chiamato l'agente e lui si è subito mosso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 09:32
Oggi l'ultimo tentativo viola per De Paul. L'agente forza per la cessione. Possibile inserimento di Benassi -
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Secondo quanto scrive La Nazione, oggi la Fiorentina farà l'ultimo tentativo per De Paul. Il sì del calciatore c'è già da tempo, ieri i dirigenti viola hanno chiamato l'agente e lui si è subito mosso in direzione Udine per convincere il club friulano a cedere il suo assistito. L'Udinese lo valuta 30 milioni+bonus ma i viola proveranno ad inserire Benassi nella trattativa. Ieri i contatti sono stati riavviati, la risposta decisiva arriverà oggi. Pradè vuole regalare alla Fiorentina l'argentino.

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