Oggi l'ultimo tentativo viola per De Paul. L'agente forza per la cessione. Possibile inserimento di Benassi

Secondo quanto scrive La Nazione, oggi la Fiorentina farà l'ultimo tentativo per De Paul. Il sì del calciatore c'è già da tempo, ieri i dirigenti viola hanno chiamato l'agente e lui si è subito mosso...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 09:32

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