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Oggi assemblea di Lega A, la prima dopo le dimissioni di Miccichè. C'è Barone. L'ordine del giorno

Prevista per oggi alle 14 l'assemblea della Lega Serie A, la prima dopo le dimissioni del presidente Gaetano Micciché. Per la Fiorentina sarà presente Joe Barone. Questo l'ordine del giorno:1 - Verifi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 13:49
Oggi assemblea di Lega A, la prima dopo le dimissioni di Miccichè. C'è Barone. L'ordine del giorno -
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Prevista per oggi alle 14 l'assemblea della Lega Serie A, la prima dopo le dimissioni del presidente Gaetano Micciché. Per la Fiorentina sarà presente Joe Barone. Questo l'ordine del giorno:

1 - Verifica poteri.
2 - Approvazione verbale Assemblea 21 ottobre.
3 - Comunicazioni del Presidente.
4 - Comunicazioni AD.
5 - Linee guoda vendita centralizzata diritti audiotelevisivi LNPA per il periodo 2021-2024.
6 - Proposta MediaPro.
7 - Destinazione Fondo Multe per progetto Serie A Special/Quarta Categoria.
8 - Varie ed eventuali.

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