Notizie Assemblea Fiorentina

La Fiorentina è l'unica società presente in video call all'assemblea di Lega, tutte le altre società ci sono
02 dicembre 2022 15:50
Barone: "Abbiamo bisogno del pubblico allo stadio. Bakayoko alla Fiorentina? Non lo so"
07 giugno 2021 17:11
Tuttosport, Barone si candida come consigliere federale della Lega Serie A
03 giugno 2020 11:29
Serie A, convocata per martedì 21 l'assemblea di Lega. Nell'ordine del giorno anche i diritti tv
18 aprile 2020 18:31
Lega Serie A, convocata per domani un'assemblea urgente. Ecco l'ordine del giorno
05 aprile 2020 17:57
Lega Serie A, convocata un'assemblea straordinaria per venerdì 3. Ecco il possibile ordine del giorno
01 aprile 2020 12:37
Giovedì 12 marzo a Milano nuova assemblea della Lega Serie A
06 marzo 2020 00:35
Sky Sport, annullata l’assemblea di Lega prevista domani. Si va verso il recupero della 26^ giornata
04 marzo 2020 01:23
Comunicato della Lega: mercoledì 4 marzo si terrà un'assemblea urgente
01 marzo 2020 19:03
Oggi assemblea di Lega A, la prima dopo le dimissioni di Miccichè. C'è Barone. L'ordine del giorno
25 novembre 2019 13:49
Archivio