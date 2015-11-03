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Notizie Assemblea Fiorentina

La Fiorentina è l'unica società presente in video call all'assemblea di Lega, tutte le altre società ci sono

02 dicembre 2022 15:50

Barone: "Abbiamo bisogno del pubblico allo stadio. Bakayoko alla Fiorentina? Non lo so"

07 giugno 2021 17:11

Tuttosport, Barone si candida come consigliere federale della Lega Serie A

03 giugno 2020 11:29

Serie A, convocata per martedì 21 l'assemblea di Lega. Nell'ordine del giorno anche i diritti tv

18 aprile 2020 18:31

Lega Serie A, convocata per domani un'assemblea urgente. Ecco l'ordine del giorno

05 aprile 2020 17:57

Lega Serie A, convocata un'assemblea straordinaria per venerdì 3. Ecco il possibile ordine del giorno

01 aprile 2020 12:37

Giovedì 12 marzo a Milano nuova assemblea della Lega Serie A

06 marzo 2020 00:35

Sky Sport, annullata l’assemblea di Lega prevista domani. Si va verso il recupero della 26^ giornata

04 marzo 2020 01:23

Comunicato della Lega: mercoledì 4 marzo si terrà un'assemblea urgente

01 marzo 2020 19:03

Oggi assemblea di Lega A, la prima dopo le dimissioni di Miccichè. C'è Barone. L'ordine del giorno

25 novembre 2019 13:49

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