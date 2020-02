Questa sera ci sarà una grande cornice di pubblico per Fiorentina-Milan. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport si raggiungerà quota 40.000 spettatori, anche il settore ospiti è esaurito. L’obiettivo è raggiungere o perchè no superare il record stagionale che è stato registrato a settembre per Fiorentina-Juventus, furono 40.312 i tifosi presenti.