Oggi 54ª gara stagionale: nessuno in Italia più dei viola, in Europa di più solo United, Real e City 

Se cinquantaquattro vi sembrano poche: 54 (con il numero rende meglio) come le partite che la Fiorentina andrà a toccare oggi pomeriggio affrontando l’Udinese, sapendo già che ne disputerà sicuramente cinquantanove, con possibilità di arrivare a cifra tonda se dovesse compiere l’impresa giovedì al St Jakob-Park di Basilea ribaltando l’1-2 della semifinale d’andata in Conference League. La finale del 7 giugno a Praga sarebbe la 60esima partita di una stagione mai così densa per il club viola nella sua storia quasi centenaria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

