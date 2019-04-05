"Offerta clamorosa della Juventus per Chiesa. Offerti tanti soldi, Orsolini e Mandragora"

Nel suo editoriale a TMW, Bucchioni non ha parlato solo di Montella, ecco la sua opinione riguardo il futuro di Chiesa:

“La Juve punta Chiesa, vuole l’accoppiata nascente della Nazionale con Zaniolo. La valutazione è di 70 milioni, i bianconeri non vogliono andare oltre e confermo che c’è l’intenzione di mettere sul piatto anche una contropartita tecnica, probabilmente Orsolini ora a Bologna, ma anche Mandragora che può tornare dall’Udinese. La Fiorentina aspetta l’offerta ufficiale che per adesso non è ancora arrivata”