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"Offerta clamorosa della Juventus per Chiesa. Offerti tanti soldi, Orsolini e Mandragora"

Nel suo editoriale a TMW, Bucchioni non ha parlato solo di Montella, ecco la sua opinione riguardo il futuro di Chiesa:“La Juve punta Chiesa, vuole l’accoppiata nascente della Nazionale con Zaniolo. L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 15:26
"Offerta clamorosa della Juventus per Chiesa. Offerti tanti soldi, Orsolini e Mandragora" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Nel suo editoriale a TMW, Bucchioni non ha parlato solo di Montella, ecco la sua opinione riguardo il futuro di Chiesa:

“La Juve punta Chiesa, vuole l’accoppiata nascente della Nazionale con Zaniolo. La valutazione è di 70 milioni, i bianconeri non vogliono andare oltre e confermo che c’è l’intenzione di mettere sul piatto anche una contropartita tecnica, probabilmente Orsolini ora a Bologna, ma anche Mandragora che può tornare dall’Udinese. La Fiorentina aspetta l’offerta ufficiale che per adesso non è ancora arrivata”

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