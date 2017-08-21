Corriere fiorentino, offerta di 25 milioni della Fiorentina per Berardi. No del Sassuolo alla cessione

Come riporta il Corriere fiorentino Pantaleo Corvino vuole portare a Firenze Domenico Berardi ma per Squinzi il calciatore è incedibile

In questa sessione di mercato che sta per chiudersi la Fiorentina ha provato a prendere Domenico Berardi dal Sassuolo, spingendosi fino a un'offerta da 25 milioni, prontamente rifiutata da Squinzi. Questo significa che i viola hanno la possibilità di investire una cifra importante sul mercato e questa è un'indicazione che potrebbe tornare utile già per il mercato di gennaio.

Corriere Fiorentino