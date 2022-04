Odriozola si candida per una maglia da titolare contro il Venezia. Bonaventura ancora a parte

Dopo la carica degli ottomila del Franchi di mercoledì, la Fiorentina ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domani contro il Venezia. Rispetto alla seduta a porte aperte non si sono registrate novità sostanziali: Odriozola ha continuato a lavorare in gruppo e, a questo punto, si candida con forza a una maglia da titolare dopo oltre un mese di assenza dai campi, mentre Bonaventura ha proseguito nel suo percorso di recupero personalizzato che, con tutta probabilità, lo metterà fuori causa anche per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Domani salvo sorprese, si rivedrà dal 1’ Torreira che ha scontato il turno di squalifica e si riprenderà le redini del centrocampo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO ANNUNCIA: “PRIMI CONTATTI DELLA FIORENTINA PER PRENDERE VICARIO, EMPOLI VALUTA RISCATTO”