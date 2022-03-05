Odriozola out per la distorsione al ginocchio. Venuti titolare, scatta l'ora della rivincita

Odriozola sta continuando a svolgere terapie, non recupera per il Verona

Smaltite le tossine post-Juve, la Fiorentina ha ripreso a lavorare con la testa proiettata a domani pomeriggio contro l’Hellas Verona: quello che ieri i viola hanno svolto tra stadio Franchi e centro sportivo è stato il primo vero allenamento in vista della gara con i gialloblù, reduci da 7 punti nelle ultime 3 partite e soprattutto adesso a soli 2 lunghezze dai viola (che hanno ancora una partita da recuperare). Sul fronte Odriozola, nonostante il comunicato piuttosto rassicurante del club (per lui solo una forte distorsione al ginocchio sinistro), non arrivano per adesso notizie troppo confortanti, visto che lo spagnolo ha proseguito a svolgere terapie: le possibilità che possa essere disponibile sono ridotte ed è per questo che, dopo l’errore di mercoledì, sta già scaldando i motori Venuti, deciso a prendersi subito la sua personale rivincita sul campo. Lo scrive La Nazione.

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