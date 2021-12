Odriozola: “Obiettivo andare in Europa. Questa gara andava vinta, non siamo contenti”

“Non possiamo essere contenti – ha detto Alvaro Odriozola a Sky -, questa gara andava vinta. Nel primo tempo potevamo fare due gol, invece gli avversari hanno fatto due tiri e segnato due gol. C’è stata una bellissima reazione, dobbiamo continuare così. La Serie A è un campionato molto forte. Non è la prima volta che restiamo in 10 uomini ma onestamente non ho visto l’azione. L’obiettivo? L’Europa, abbiamo le qualità giuste per andarci”.

