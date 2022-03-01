Odriozola: "Nel 2017 mi voleva la Juve ma scelsi il Real. Sogno di vincere la Coppa Italia"

Questa Coppa porta dritti in Europa anche per questo ci teniamo tantissimo

Alvaro Odriozola è stato intervistato da Tuttosport, oggi in edicola, ecco alcuni estratti:

È una Fiorentina che può davvero arrivare in Europa?

"I mezzi li abbiamo dobbiamo solo essere più continui, anche perchè c'è tanta concorrenza. Noi comunque ci proveremo fino in fondo".

La Coppa Italia se uno la vince porta dritta in Europa...

"Anche per questo ci teniamo tantissimo e ci stiamo preparando nel migliore dei modi, consapevoli che dopo aver eliminato Napoli e Atalanta ci aspetta un'altra avversaria fortissima".

Nel 2017 lo accostarono anche alla Juventus...

"Si, venivo da una bella stagione, sapevo che tanti club mi stavano seguendo, mi parlarono anche dei bianconeri. Ma il Real è il Real non potevo dire di no".

"Sogno di vincere la Coppa Italia con la Fiorentina".

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