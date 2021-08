Odriozola: “Ho grande voglia di cominciare. Sono sicuro che sarà una grandissima stagione”

Alvaro Odriozola è un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo l’ufficialità arrivata attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club Viola, il terzino destro ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale mediatico ufficiale del club gigliato. Ecco le sue parole:

Cosa ti ha portato a scegliere la Fiorentina?

“Grazie mille a tutti, sono davvero felice di essere qui, in un club storico come la Fiorentina. Ho grande voglia di iniziare ad allenarmi e giocare per fare una grande stagione e sono sicuro che sarà cosi. Ne sono assolutamente certo. Ho voglia di conoscere la città: mi hanno detto che è meravigliosa. Non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi”.

Conosci già qualcuno della squadra?

“Ho parlato con Callejon, che ho la fortuna di conoscere ed è una persona meravigliosa oltre ad essere un grande calciatore. Come ti dicevo, mi ha parlato benissimo della città e del club. Per questo sono molto felice di essere qui. Ho grande voglia di cominciare”.

Hai scelto la maglia numero 29. Come mai questa scelta?

“È un numero speciale per me, perché quando ho debuttato con la Real Sociedad lo feci con il 29 e fu una stagione magnifica. In Spagna non l’ho potuto più prendere perché si possono scegliere solo numeri fino al 25, per questo l’ho scelto a Firenze e sono sicuro che farò una stagione altrettanto buona. Forza Viola”.

