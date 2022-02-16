Odriozola: "Con il presidente Commisso la Fiorentina è una famiglia, ha uno spirito molto umano"
Odriozola ha parlato del presidente della Fiorentina Rocco Commisso e dello spirito positivo che ha portato dentro la squadra
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 12:04
Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola si racconta in una lunghissima intervista al sito ufficiale della Fiorentina. Questo il passaggio dove parla del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Con il Presidente Commisso la Fiorentina è una grande famiglia, con il suo modo di fare con i giocatori si avverte un grande spirito umano e familiare.
ODRIOZOLA SI RACCONTA AL SITO UFFICIALE, L'INTERVISTA COMPLETA
https://www.labaroviola.com/odriozola-amo-la-fiorentina-per-il-senso-di-appartenenza-la-viola-e-firenze-e-tutti-in-citta-la-tifano/165642/