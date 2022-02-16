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Odriozola: "Con il presidente Commisso la Fiorentina è una famiglia, ha uno spirito molto umano"

Odriozola ha parlato del presidente della Fiorentina Rocco Commisso e dello spirito positivo che ha portato dentro la squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 12:04
Odriozola: "Con il presidente Commisso la Fiorentina è una famiglia, ha uno spirito molto umano" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola si racconta in una lunghissima intervista al sito ufficiale della Fiorentina. Questo il passaggio dove parla del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Con il Presidente Commisso la Fiorentina è una grande famiglia, con il suo modo di fare con i giocatori si avverte un grande spirito umano e familiare.

ODRIOZOLA SI RACCONTA AL SITO UFFICIALE, L'INTERVISTA COMPLETA

https://www.labaroviola.com/odriozola-amo-la-fiorentina-per-il-senso-di-appartenenza-la-viola-e-firenze-e-tutti-in-citta-la-tifano/165642/

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