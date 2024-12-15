Odgaard mette ko la Fiorentina al Dall'Ara, finisce 1-0 per il Bologna. Due episodi dubbi nel 1° tempo

Il Bologna interrompe la striscia di vittorie della Fiorentina

Il Bologna di Vincenzo Italiano al Dall’Ara ospiterà, oggi alle ore 15, la Fiorentina di Raffaele Palladino. Tante dunque le emozioni che travolgeranno il tecnico nato in Germania, il quale solo sei mesi fa sedeva sulla panchina viola. Tre finali giocate (due di Conference League, ed una Coppa Italia) purtroppo tutte e tre perse, l’ultima ad Atene per mano dell’Olympiacos.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Gudmundsson. Al 7’ ottima ripartenza del Bologna, Ndoye per Dominguez che calcia, conclusione centrale e debole. Al 9’ Pobega cerca il tiro dalla distanza, palla in curva. Al 10’ tiro sballato di Dominguez. All’11’ Adli dentro per Gudmundsson, pericolo sventato dal Bologna. Al 13’ giallo per Pobega. Poco dopo, ammonizione anche per Dodò. Al 19’ Kean segna ma è in posizione di fuorigioco, si resta sullo 0-0. Al 37’ Odgaard va alla conclusione, palla fuori. Al 43’ Cataldi si butta dentro, in tre passaggi è davanti alla porta, Skorupski devia in corner. Sul corner Kean impensierisce il portiere del Bologna, sulla ribattuta la butta addosso a Beltran. Al 47’ Bologna pericoloso con Ndoye.

SECONDO TEMPO- Fuori Ndoye per infortunio, al suo posto Ferguson. Al 46’ prima occasione per la Fiorentina, spizzata di Ferguson per Castro che calcia e colpisce il palo. Al 50’ stop e girata di Pobega, chiude De Gea. Al 55’ gran botta di Odgaard, De Gea spedisce palla in angolo. Al 57’ fuori Gudmundsson, al suo posto Sottil. Al 59’ il Bologna passa in vantaggio con il gol di Odgaard. Al 63’ Holm va alla conclusione, palla fuori. Al 70’ fuori Colpani e Cataldi; dentro Ikoné e Richardson. Al 79’ Gosens dentro per Richardson che va al colpo di testa, palla troppo centrale. All’80’ dentro Parisi e Kouamé, fuori Gosens e Beltran. Ammonito Lykogiannis. All’89’ ammonito Comuzzo.

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