Obiettivi: Berardi rinnova con il Sassuolo fino al 2024. Si allontana da Firenze nell'immediato, ma Pradé resta vigile

Domenico Berardi ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo. Come riportato dal sito ufficiale del club neroverde il numero 25 ha prolungato il suo contratto per altre cinque stagioni, portando la...

Domenico Berardi ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo. Come riportato dal sito ufficiale del club neroverde il numero 25 ha prolungato il suo contratto per altre cinque stagioni, portando la scadenza al 30 giugno 2024. Si allontana dunque, almeno nell'immediato, un possibile obiettivo di mercato per la Fiorentina, che aveva seguito il calciatore da vicino anche nella finestra estiva. Pradè, comunque, resta vigile su di lui per sferrare un altro assalto non appena possibile.