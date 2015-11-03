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Notizie Obiettivi Fiorentina
Calciatore viola al mister: "obiettivi quest'anno?" Italiano: "Avere forte identità e farsi rispettare"
17 settembre 2021 11:40
Obiettivi: Berardi rinnova con il Sassuolo fino al 2024. Si allontana da Firenze nell'immediato, ma Pradé resta vigile
23 ottobre 2019 18:52
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