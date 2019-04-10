O rilancio con Montella o vendita della Fiorentina. In Qatar si cercano investitori, dipende dallo stadio

Da tempo i Della Valle meditano di vendere la società, ma aspettavano di avere in mano l’ok definitivo per il nuovo stadio. Un affare immobiliare prima che una necessità sportiva. Un asset fondamental...

Da tempo i Della Valle meditano di vendere la società, ma aspettavano di avere in mano l’ok definitivo per il nuovo stadio. Un affare immobiliare prima che una necessità sportiva. Un asset fondamentale per aprire una trattativa.

Già un anno fa alcuni intermediari fiorentini avrebbero provato a coinvolgere il Qatar, senza che la trattativa nemmeno iniziasse. Non c’era interesse.

Oggi, però, le condizioni potrebbero essere cambiate e alcuni intermediari fiorentini ci starebbero riprovando. Sempre con il Qatar. L’ennesimo rilancio, un nuovo ciclo, la tentazione dell’addio. Tutto in pochi mesi, come quando sono arrivati.

La Repubblica