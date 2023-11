Nzola titolare contro la Juve? Quotazioni in rialzo. Con il suo fisico può essere una pedina preziosa 

Come alla borsa valori. Lancetta verde per evidenziare un rialzo, lancetta rossa per la direzione contraria. Sì, le quotazioni su chi, domenica sera, sarà il centravanti titolare, si fermeranno solo poche ore prima del match. Dunque: Beltran o Nzola, chi contro la Juve? L’ultimo segnale, quello per intendersi, registrato ieri, vede (come è stato per la trasferta a casa della Lazio) un leggero vantaggio di Beltran su Nzola.

Leggero, appunto, perché le quotazioni di Nzola sembrano in ripresa. Magari ancora non sono sufficienti per vederlo titolare con la Juve, ma fra oggi, domani e domenica mattina, tutto potrebbe succedere. Il motivo del rialzo? Nzola può essere – con la sua fisicità e il trascinarsi dietro raddoppi di marcatura – una pedina preziosa per aprire le maglie della difesa della Juve e favorire gli inserimenti degli esterni offensivi e di Bonaventura. Insomma, Nzola, nel testa a testa con Beltran, dovrebbe giocarsela. Lo scrive La Nazione.

