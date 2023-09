Nzola è troppo grosso, la Fiorentina non aveva maglie XL per lui, la società ha dovuto rimediare. Il retroscena

Scaramanzia e taglie extra large: Lazio e Fiorentina si sono trovate in difficoltà per la fornitura di maglie per Daichi Kamada e M’Bala Nzola. A riportarlo Cronache di Spogliatoio come spiegato di seguito.

“Chi per scaramanzia senza le maniche lunghe non gioca, anche con 40°C all’ombra, chi invece aveva una taglia che nessuno portava da anni. È il caso di Kamada e di Nzola che hanno messo in difficoltà Lazio e Fiorentina. La Lazio ha dovuto richiedere una fornitura speciale di maglie per il neoacquisto Kamada il quale, essendo molto scaramantico, gioca solamente con maglie a maniche lunghe, a prescindere dal clima.

Richiesta particolare a cui la Lazio non era ancora pronta ad agosto. Esaudire la richiesta di Daichi non è stato facile: i biancocelesti non avevano ancora pronte le divise e hanno dovuto acquistarle appositamente dai kit da gioco.

Situazione particolare è capitata anche alla Fiorentina e sempre riguardante le maglie. Quando Nzola è arrivato a Firenze non c’era il materiale per lui, perché è il primo giocatore dei viola, dopo tanti anni, che porta una XL. Il club non aveva riserve di quella taglia e ha dovuto subito rimediare per permettere all’attaccante di iniziare ad allenarsi. Kamada si è già fatto “perdonare” segnando il gol vittoria nella trasferta di Napoli, Nzola spera di siglare a breve il primo gol in viola. Con le maglie ora è tutto a posto”.

