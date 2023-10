Nzola-Beltran a caccia di riscatto, la loro è la coppia del non gol. Fortuna Nico e Bonaventura 

Un gol in 12 presenze con 734 minuti disputati, 0 gol in 12 presenze con 460 minuti giocati al netto dei recuperi: numeri, ovvero fatti, che fotografano due mesi pieni di difficoltà da parte di M’Bala Nzola e Lucas Beltran, nell’ordine qui chiamati in “causa” per un rendimento che certo non ha aiutato la Fiorentina in fase realizzativa. E buon per Italiano e la squadra viola che c’è la cooperativa del gol, composta da ben 12 calciatori, a garantire i 23 gol finora all’attivo (più l’autorete a favore di Dossena del Cagliari) tra Serie A e Conference League: ma se per qualche e comprensibile motivo la cooperativa non riesce a fare quello che meritoriamente fa, i problemi e l’avversario possono prendere il sopravvento.

Ma se i “gol attesi” della Fiorentina in queste prime nove giornate di campionato erano dieci e poi sono stati effettivamente diciotto è merito soprattutto, quasi esclusivamente, della cooperativa del gol dentro cui Nico Gonzalez (7) e Bonaventura (4) hanno avuto un ruolo determinante e non solo nelle segnature. Lo scrive il Corriere dello Sport.

