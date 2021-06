Nuovo stadio Franchi, oggi viene presentato il bando per il restyling: fine lavori nel 2026

Sarà presentato oggi alle ore 11 il concorso internazionale per la progettazione del Franchi per trasformato in uno stadio moderno e della riqualificazione di Campo di Marte. Un bando che durerà sei mesi, per circa 160 milioni di nostri previsti per il restyling dello stadio progettato da Nervi e 2 milioni di euro per il vincitore, cantieri che dureranno almeno fino al 2026. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

