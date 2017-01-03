Nuovo stadio: Bordeaux e Monaco i modelli, 450 milioni il costo

La Nazione oggi in edicola torna a parlare del progetto di nuovo stadio presentato dalla Fiorentina prima della fine del 2016. Il modello ispiratore del progetto? Lo stadio del Bordeaux per l'interno...

La Nazione oggi in edicola torna a parlare del progetto di nuovo stadio presentato dalla Fiorentina prima della fine del 2016. Il modello ispiratore del progetto? Lo stadio del Bordeaux per l'interno e l'Allianz Arena di Monaco per l'esterno.

Avrà una capienza di circa 40mila spettatori, con due anelli per 36 metri di altezza. Uno stadio moderno e all'avanguardia. Il progetto complessivo è da circa 450 milioni di euro. La struttura comprenderà inoltre: servizi commerciali, alberghi, parcheggi. Le curve, in onore del Franchi continueranno a chiamarsi Fiesole e Ferrovia.