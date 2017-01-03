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Nuovo stadio: Bordeaux e Monaco i modelli, 450 milioni il costo

La Nazione oggi in edicola torna a parlare del progetto di nuovo stadio presentato dalla Fiorentina prima della fine del 2016. Il modello ispiratore del progetto? Lo stadio del Bordeaux per l'interno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 12:10
Nuovo stadio: Bordeaux e Monaco i modelli, 450 milioni il costo -
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La Nazione oggi in edicola torna a parlare del progetto di nuovo stadio presentato dalla Fiorentina prima della fine del 2016. Il modello ispiratore del progetto? Lo stadio del Bordeaux per l'interno e l'Allianz Arena di Monaco per l'esterno.

Avrà una capienza di circa 40mila spettatori, con due anelli per 36 metri di altezza. Uno stadio moderno e all'avanguardia. Il progetto complessivo è da circa 450 milioni di euro. La struttura comprenderà inoltre: servizi commerciali, alberghi, parcheggi. Le curve, in onore del Franchi continueranno a chiamarsi Fiesole e Ferrovia.

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