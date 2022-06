Nuovo Franchi avrà 40.000: durante il restyling capienza al 40%

E’ stato presentato ieri a Palazzo Vecchio, con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza, il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restyling dello stadio Franchi. «Si tratta di un progetto all’avanguardia – spiega il sindaco Dario Nardella – Con uno stadio moderno, che mantiene la struttura storica ma allo stesso tempo ospita spazi nuovi: sono più che raddoppiati gli sky box, la qualità della visibilità dagli spalti è ovunque ottima, dentro lo stadio ci saranno complessivamente 7mila metri quadrati di attività economiche, poi servizi, il museo il più grande spazio espositivo per l’arte contemporanea a Firenze. Oltre a un parcheggio sotterraneo da 500 posti». Il progetto Il progetto è stato illustrato anche alle commissioni consiliari (Cultura e sport, sviluppo economico e patrimonio, territorio, urbanistica, ambiente e mobilità). Mentre nel Salone dei Duecento sono intervenuti anche l’architetto David Hirsch (Arup) e Lorenzo Santoni, responsabile sport advisory dell’Istituto per il credito sportivo. Residenti preoccupati Preoccupati per il doppio cantiere tramvia (linea viola) e stadio, i residenti del Campo di Marte: anche se arrivano le rassicurazioni del Comune.

«L’impatto del cantiere dello stadio sarà limitato, naturalmente avrà un impatto maggiore quello della tramvia. Entro il 2026 si prevede la realizzazione di stadio, sistema tramviario, area verde e parcheggio multipiano da 3.000 posti», spiega il direttore generale del Comune Giacomo Parenti. Il parcheggio nell’area ferroviaria lungo via Campo d’Arrigo sarà a beneficio degli abitanti, tartassati dai frequenti eventi. Lo stadio Il progetto del restyling «ha come obiettivo dare una maggiore efficienza e funzionalità a un impianto che è stato costruito negli anni Trenta, e che per questo è unico. Vogliamo offrire il massimo comfort e credo che ci siano i margini per soddisfare i tifosi che in questo momento sono privi dei servizi minimi», dice l’architetto David Hirsch, a capo dello studio Arup. I posti Grazie alla progettazione si riuscirà a mantenere una capienza da 40mila posti, tutti in poltrone comode, con seduta profonda 80 centrimetri che consentirà a chi vuole alzarsi di non scomodare i vicini di fila. Le nuove curve saranno vere e proprie tribune da 25mila spettatori. La visibilità cambierà dalla notte al giorno: le poltrone più vicine saranno a meno di 10 metri dal campo, le più lontane a 190 metri, ora sono a 240.

L’altezza Il nuovo impianto non supererà i 26 metri di altezza. «Se facciamo un’analisi sugli stadi attuali con una capienza da 40mila posti – aggiunge Parenti – l’impianto più basso ha un’altezza di 44 metri». Green «Lo stadio sarà anche un gioiello all’avanguardia dal punto di vista ecologico – aggiunge Nardella – Sarà una struttura a emissioni zero e, grazie ai pannelli fotovoltaici sulla copertura, diventerà una centrale di produzione di energia pulita». I lavori Durante i lavori non è ancora stato deciso se la Fiorentina andrà a giocare altrove. La capienza sarà notevolmente ridotta a meno del 40%. Si potranno accogliere meno di ventimila tifosi. Lo scrive La Nazione.

