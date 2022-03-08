Nuovo Franchi, 60 giorni per fattibilità, poi Soprintendenza. Bando di gara nella primavera 2023

Quello di ieri è stato solo il calcio d'inizio per il "nuovo" Franchi di Firenze

Del nuovo Franchi quello di ieri é stato solo il calcio di inizio. La tabella di marcia prevede 60 giorni di tempo per trasformare i rendering in un progetto di fattibilità tecnica ed economica, poi la conferenza dei servizi con la Soprintendenza che avrà un ruolo chiave, quindi variante urbanistica, e nella primavera 2023 bando di gara, e concludersi entro il 2026 per poter usufruire dei fondi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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