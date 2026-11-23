Nuovo divieto di trasferte per i tifosi della Roma? Possibili provvedimenti dopo scontri di sabato

Gli scontri in autostrada con gli ultras del Torino potrebbero portare allo stesso divieto dell'anno scorso

Gli episodi di violenza avvenuti sabato 21 novembre lungo l'autostrada A1, prima di Parma-Roma, nei pressi dell'area di servizio Arno Est, potrebbero avere conseguenze pesanti per la tifoseria giallorossa. Come riportato da La Repubblica, le autorità stanno valutando possibili provvedimenti e tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche il divieto di trasferta per i sostenitori romanisti fino al termine del campionato 2026/27.

Un provvedimento che avrebbe un precedente proprio nella scorsa stagione, quando, nel gennaio 2026, gli scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina portarono al blocco delle trasferte per entrambe le tifoserie fino alla conclusione del campionato. Intanto resta sospesa la vendita dei biglietti del settore ospiti per Bologna-Roma, in programma il prossimo 4 dicembre, in attesa delle valutazioni dell'Osservatorio. Al momento, è importante precisarlo, non è stato disposto alcun divieto generalizzato: lo stop fino al termine della stagione resta soltanto un'ipotesi. Lo riporta TMW.