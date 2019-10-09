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Nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: la firma della Fiorentina arriverà a breve. Il costo dei terreni...

Il centro sportivo a Bagno a Ripoli si avvicina. La firma per l'acquisizione dei terreni da parte della società della Fiorentina è ormai imminente. Secondo La Repubblica per un territorio di 22 ettari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 11:23
Nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: la firma della Fiorentina arriverà a breve. Il costo dei terreni... -
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Il centro sportivo a Bagno a Ripoli si avvicina. La firma per l'acquisizione dei terreni da parte della società della Fiorentina è ormai imminente. Secondo La Repubblica per un territorio di 22 ettari saranno investiti 6-8 milioni. L'operazione sarà chiusa a breve, mancano solo dei dettagli.

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