Nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: la firma della Fiorentina arriverà a breve. Il costo dei terreni...

Il centro sportivo a Bagno a Ripoli si avvicina. La firma per l'acquisizione dei terreni da parte della società della Fiorentina è ormai imminente. Secondo La Repubblica per un territorio di 22 ettari...

Il centro sportivo a Bagno a Ripoli si avvicina. La firma per l'acquisizione dei terreni da parte della società della Fiorentina è ormai imminente. Secondo La Repubblica per un territorio di 22 ettari saranno investiti 6-8 milioni. L'operazione sarà chiusa a breve, mancano solo dei dettagli.