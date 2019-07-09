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Nuovi contatti con il Sassuolo per Lirola. Per il rinnovo di Dragowski non è ancora arrivata la fumata bianca

La Fiorentina continua a lavorare per Lirola. Tra le parti ci sono stati nuovi contatti positivi, infatti dovrebbe essere proprio lui il prossimo rinforzo in arrivo per i viola. Capitolo rinnovo Drago...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 09:31
Nuovi contatti con il Sassuolo per Lirola. Per il rinnovo di Dragowski non è ancora arrivata la fumata bianca -
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La Fiorentina continua a lavorare per Lirola. Tra le parti ci sono stati nuovi contatti positivi, infatti dovrebbe essere proprio lui il prossimo rinforzo in arrivo per i viola. Capitolo rinnovo Dragowski: ancora non è arrivata la fumata bianca ma la Fiorentina è serena di riuscire a risolvere la situazione con il portiere polacco.

 

 

GianlucadiMarzio.com

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