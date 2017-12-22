Nuove bandierine con lo scudetto della Fiorentina e reti bianco viola delle porte allo stadio Franchi
Cambia il Franchi, infatti la società viola ha parzialmente cambiato alcuni dettagli del campo di gioco di Firenze. Cambiate le bandierine (con un visibile logo viola) e le reti della porta con una pe...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 13:59
Cambia il Franchi, infatti la società viola ha parzialmente cambiato alcuni dettagli del campo di gioco di Firenze. Cambiate le bandierine (con un visibile logo viola) e le reti della porta con una personalizzazione che vedremo a partire dalla partita contro il Milan. Ecco le nuove bandierine e le nuove reti delle porte